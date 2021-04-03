Сказала "Так!" Світоліна виходить заміж за Монфіса

Оце так! Еліна Світоліна виходить заміж за Гаеля Монфіса! Французький тенісист зробив українці пропозицію руки і серця, і п'ята ракетка світу відповіла: "Так!"
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"Так! До початку нашої вічності", – підписала ці фото у себе в Instagram Світоліна
"Вона сказала "Так". Мадам Монфіс", – написав, у свою чергу, у себе в соцмережах французький тенісист
Обидва в своїх записах поставили хештег "Липень 2021-го". Ймовірно, саме тоді відбудеться весілля.
Нагадаємо, в лютому Еліна і Гаель оголосили про паузу у стосунках.
Однак в останній день березня Світоліна і Монфіс возз'єдналися, відновивши загальний аккаунт GEMS Life в Instagram.
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram
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