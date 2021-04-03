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Сказала "Так!" Світоліна виходить заміж за Монфіса

3 квітня, 21:24

Олег Люлька Олег Люлька

Весілля року в українському спорті очікується в липні

Оце так! Еліна Світоліна виходить заміж за Гаеля Монфіса! Французький тенісист зробив українці пропозицію руки і серця, і п'ята ракетка світу відповіла: "Так!"

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Історія знайомства Світоліної і Монфіса. Головна тенісна пара світу

"Так! До початку нашої вічності", – підписала ці фото у себе в Instagram Світоліна

"Вона сказала "Так". Мадам Монфіс", – написав, у свою чергу, у себе в соцмережах французький тенісист

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Обидва в своїх записах поставили хештег "Липень 2021-го". Ймовірно, саме тоді відбудеться весілля.

Нагадаємо, в лютому Еліна і Гаель оголосили про паузу у стосунках.

Однак в останній день березня Світоліна і Монфіс возз'єдналися, відновивши загальний аккаунт GEMS Life в Instagram.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Всі подробиці в спецтемі Світоліна і Монфіс. Пара року

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весілля теніс заручини Еліна Світоліна Гаель Монфіс

Джерело: Сегодня|Спорт

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