Не збірна, а конкурс краси! Україна зустріне Японію зі Світоліною і Костюк

А ось Лесі Цуренко цього разу немає в заявці команди Михайла Філіми

Федерація тенісу України оголосила склад жіночої збірної на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Японії. Зустріч в межах колишнього Кубка Федерації відбудеться на ґрунтових кортах в Чорноморську 16 і 17 квітня. Спочатку приймаючою стороною були азіатки, але українських тенісисток не пускають в Японіючерез коронавірусні обмеження.

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У матчі, який мав відбутися ще у 2020 році, за Україну зіграють перша ракетка країни Еліна Світоліна, висхідні зірки Марта Костюк і Катаріна Завацька, а також успішні парниці Надія Кіченок і Людмила Кіченок. А ось незмінної збірниці Лесі Цуренко цього разу немає.

Реклама Збірна України / Фото: Федерація тенісу України

Попередньо на арені в Чорноморську планується присутність глядачів, хоча і в обмеженій кількості. Якщо до матчу в Україні не будуть введені додаткові обмежувальні заходи.

16-17 квітня дівчата зіграють п'ять матчів – чотири одиночних і одну пару. Переможці пройдуть в кваліфікацію колишнього Fed Cup Finals-2021, ті, що програють, залишаться в групі в своїй зоні. Раніше жіночі збірні України та Японії жодного разу не грали один з одним в Кубку Федерації.

У попередньому матчі українки зім'яли Естонію за 52 хвилини і пробилися до плей-оф Світової групи.

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

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