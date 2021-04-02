Світоліна "згоріла" в Майамі, пропустивши до фіналу суперницю з пошкодженням

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до свого дебютного фіналу на турнірі WTA в Майамі. Еліна програла лідеру світового рейтингу австралійці Ешлі Барті – 3:6, 3:6. Раніше на турнірі в США суперниця вибила кисть Світоліній, у якої почалися проблеми зі здоров'ям.

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Ешлі Барті – Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Зустріч у Флориді тривала 1 годину і 27 хвилин. Світоліна оформила в кожному сеті по брейку, а на своїй подачі програла 5 геймів. По ходу зустрічі австралійка зверталася за допомогою до фізіотерапевта, однак це не особливо позначилося на її впевненій грі.

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Для української та австралійської тенісисток це був сьомий очний поєдинок. Раніше Світоліна п'ять разів обіграла Барті, проте австралійська спортсменка була сильнішою під час їх останньої зустрічі в фіналі Підсумкового турніру WTA-2019.

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Нагадаємо, що Ешлі Барті в поточному сезоні вже виграла титул WTA 500 в Мельбурні. А у 2019 році австралійка стала чемпіонкою Miami Open, обігравши Кароліну Плішкову. У титульному матчі Барті зіграє проти переможниці зустрічі Бьянка Андреєску – Марія Саккарі.

/ Фото: Reuters

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Для Світоліної це був перший півфінал у цьому сезоні і перший в кар'єрі на Miami Open. Українка боролася за свою 7 перемогу в матчах з першими ракетками світу. Вихід до фіналу в Майамі забезпечив би Еліні четверте місце в рейтингу WTA.

Раніше Світоліна в Майамі виграла 2,6 мільйона за одну годину.

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