Свитолина "сгорела" в Майами, пропустив в финал соперницу с повреждением

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в свой дебютный в финал турнира WTA в Майами. Элина проиграла лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти – 3:6, 3:6. Ранее на турнире в США соперница выбила кисть Свитолиной, у которой начались проблемы со здоровьем.

Реклама

Эшли Барти – Элина Свитолина / Фото: Reuters

Встреча во Флориде продолжалась 1 час и 27 минут. Свитолина оформила в каждом сете по брейку, а на своей подаче проиграла 5 геймов. По ходу встречи австралийка обращалась за помощью к физиотерапевту, однако это не особо отразилось на ее уверенной игре.

Реклама

Для украинской и австралийской теннисисток это был седьмой очный поединок. Ранее Свитолина пять раз обыграла Барти, однако австралийская спортсменка была сильнее во время их последней встрече в финале Итогового турнира WTA-2019.

Читайте также: Нет смысла – Свитолина отказывается делать прививку от коронавируса

Напомним, что Эшли Барти в текущем сезоне уже выиграла титул WTA 500 в Мельбурне. А в 2019 году австралийка стала чемпионкой Miami Open, обыграв Каролину Плишкову. В титульном матче Барти сыграет против победительницы встречи Бьянка Андрееску – Мария Саккари.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Реклама

Для Свитолиной это был первый полуфинал в этом сезоне и первый в карьере на Miami Open. Украинка боролась за свою 7 победу в матчах с первыми ракетками мира. Выход в финал в Майами обеспечил бы Элине четвертое место в рейтинге WTA.

Ранее Свитолина в Майами выиграла 2,6 миллиона за один час.

Элина Свитолина в отеле в Майами

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама