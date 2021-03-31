Суперниця вибила кисть Світоліній, у якої почалися проблеми зі здоров'ям

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про свої проблеми зі здоров'ям після перемоги в 1/8 фіналу турніру WTA в Майамі над Петрою Квітовою. Ми повідомляли, що Світоліна в Майамі виграла 2,6 мільйона за одну годину.

"Фактор фізичної підготовки сьогодні був одним з основних. Я не відчувала себе погано в таких умовах. Що стосується моїх проблем зі здоров'ям, то вони були ще до Майамі, і під час турніру трапилася ця проблема з кистю, коли Шелбі Роджерс мені вибила її в першому матчі (сміється). За 4-5 годин в день я займаюся відновленням, готуючись до кожного матчу", – цитує Еліну БТУ

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Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Українка зазначає, що для топ-гравців умови в Майамі досить хороші: "У нас є свої кімнати на кортах, дають окрему машину, щоб пересуватися по місту. Так, можна їздити тільки з готелю до тенісного комплекса, але все одно це дає якусь свободу, і ти не їдеш в автобусі з усіма".

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Світоліна розповіла, що хотіла б зіграти на всіх головних турнірах, відіграти повноцінний грунтовий сезон і виступити на всіх змаганнях, які вона любить.

Дивіться, як Світоліна живе в Маямі

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