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Соперница выбила кисть Свитолиной, у которой начались проблемы со здоровьем

31 марта, 11:06

Елена Павлова Елена Павлова

Но Элина довольна условиями в Майами и личным автомобилем

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих проблемах со здоровьем после победы в 1/8 финала турнира WTA в Майами над Петрой Квитовой. Мы сообщали, что Свитолина в Майами выиграла 2,6 миллиона за один час.

"Фактор физической подготовки сегодня был одним из основных. Я не чувствовала себя плохо в таких условиях. Что касается моих проблем со здоровьем, то они были еще до Майами, и во время турнира случилась эта проблема с кистью, когда Шелби Роджерс мне выбила ее в первом матче (смеется). По 4-5 часов в день я занимаюсь восстановлением, готовясь к каждому матчу", – цитирует Элину БТУ

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Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинка отмечает, что для топ-игроков условия в Майами достаточно хорошие: "У нас есть свои комнаты на кортах, дают отдельную машину, чтобы передвигаться по городу. Да, можно ездить только из отеля в теннисный комплекс, но все равно это дает какую-то свободу, и ты не едешь в автобусе со всеми".

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Свитолина рассказала, что хотела бы сыграть на всех главных турнирах, отыграть полноценный грунтовый сезон и выступить на всех соревнованиях, которые она любит.

Смотрите, как Свитолина живет в Майами

Элина Свитолина в отеле в Майами

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травма проблема Элина Свитолина теннисистка кисть
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