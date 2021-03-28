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Світоліна розважає фанатів крутим трюком з ракеткою і м'ячами під Майкла Джексона

28 березня, 23:25

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українка знайшла час для розваг навіть на тренуванні

Українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася оригінальним фокусом з тенісними м'ячами. Наша спортсменка продемонструвала трюк, підкинувши і піймавши всі чотири м'ячика на свою ракетку.

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Після успішної спроби Еліна продемонструвала танцювальний рух в стилі Майкла Джексона і покинула кадр.

Нагадаємо, що зараз Світоліна виступає на турнірі в Майамі. вчора українка перемогла росіянку Катерину Александрову. А сьогодні вона дізналася ім'я наступної суперниці – в 1/8 фіналу Еліна зустрінеться з Петрою Квітовою.

А днями Світоліна послала поцілунок у вечірній сукніі шиканула в Еміратах в українському ресторані.

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теніс Еліна Світоліна

Джерело: Сегодня|Спорт

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