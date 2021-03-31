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Світоліна в Маямі виграла 2,6 мільйона за одну годину

31 березня, 07:33

Олег Люлька Олег Люлька

Перша ракетка України вперше в своїй кар'єрі вийшла до півфіналу престижного турніру у Флориді

Еліна Світоліна стала півфіналісткою престижного турніру в Маямі з призовим фондом 3,3 млн доларів. У чвертьфіналі змагань українська тенісистка за 69 хвилин обіграла латвійку Анастасію Севастову – 6:3, 6:2.

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Ця перемога принесла першій ракетці України 93 000 доларів (2,6 млн грн) призових.

Відзначимо, що по ходу поєдинку з Севастовою Еліна програла три гейми на своїй подачі, але виграла шість на чужій.

Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Отже, Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в півфіналі Miami Open. У поточному сезоні 26-річна українка ще не забиралася так високо, поступившись на стадії 1/4 фіналу в Досі, Абу-Дабі і Мельбурні.

За вихід до фіналу турніру в Маямі Еліна битиметься з першою ракеткою світу і діючої переможницею змагань австралійкою Ешлі Барті.

Суперниці вже грали шість разів. П'ять перемог – у Світоліної, але остання зустріч у фіналі WTA Finals-2019 завершилася на користь Барті.

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Раніше ми писали, що Світоліна поки відмовляється робити щеплення від коронавірусу. Спортсменку лякає ризик побічних ефектів, а також відсутність впевненості в тому, що вакцина врятує її від зараження.

Світоліна. Фейковий стриптиз Відео: Instagram

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Джерело: Сегодня|Спорт

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