Світоліна в Маямі виграла 2,6 мільйона за одну годину

Еліна Світоліна стала півфіналісткою престижного турніру в Маямі з призовим фондом 3,3 млн доларів. У чвертьфіналі змагань українська тенісистка за 69 хвилин обіграла латвійку Анастасію Севастову – 6:3, 6:2.
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Ця перемога принесла першій ракетці України 93 000 доларів (2,6 млн грн) призових.
Відзначимо, що по ходу поєдинку з Севастовою Еліна програла три гейми на своїй подачі, але виграла шість на чужій.
Еліна Світоліна / Фото: Reuters
Отже, Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в півфіналі Miami Open. У поточному сезоні 26-річна українка ще не забиралася так високо, поступившись на стадії 1/4 фіналу в Досі, Абу-Дабі і Мельбурні.
За вихід до фіналу турніру в Маямі Еліна битиметься з першою ракеткою світу і діючої переможницею змагань австралійкою Ешлі Барті.
Суперниці вже грали шість разів. П'ять перемог – у Світоліної, але остання зустріч у фіналі WTA Finals-2019 завершилася на користь Барті.
Раніше ми писали, що Світоліна поки відмовляється робити щеплення від коронавірусу. Спортсменку лякає ризик побічних ефектів, а також відсутність впевненості в тому, що вакцина врятує її від зараження.
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