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Не тільки музикою в TikTok: Світоліна в спеку пробилася в чвертьфінал крутого турніру в Майамі

30 березня, 08:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська тенісистка обіграла чешку Петру Квітову, взявши третій матч поспіль

Продовжує радувати наших шанувальників тенісу Еліна Світоліна. П'ята ракетка планети минулої ночі в Майамі виграла вже третій матч. Як ми писали, Світоліна не помітила росіянку на старті турніру в США. Оскільки українка розпочала виступ з другого раунду, то нинішня перемога над чешкою Петрою Квітовою вивела її вже в 1/4 фіналу.

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Перемога над колишньою другою ракеткою світу далася 26-річній одеситці непросто. Світоліна віддала першу партію (2 6), зате потім проявила характер і з боєм взяла дві наступні з рахунком 7:5. Причому, погода у Флориді зараз спекотна, про що дівчина розповіла в соцмережах.

Наступною суперницею нашої прими буде Анастасія Севастова з Латвії, яка зараз займає 57-е місце в світовому рейтингу. Свого часу вона перебувала на 11-му рядку. Так що Еліні доведеться знову попрацювати.

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Читайте також: Світоліна розважає фанатів крутим трюком з ракеткою і м'ячами під Майкла Джексона.

За вихід до чвертьфіналу українська тенісистка заробила вже 61 тисячу доларів, що в нинішні часи коронавірусу досить непогано.

Дивіться, як Еліна танцювала під музику TikTok:

Світоліна, танець, TikTok Відео: Instagram

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теніс Еліна Світоліна Петра Квітова Майамі
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