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Світоліна не помітила росіянку на старті турніру в США

27 березня, 23:57

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Наступна суперниця Еліни визначиться в поєдинку Квітова – Конта

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Майамі. У поєдинку другого раунду українка за 1 годину і 38 хвилин перемогла росіянку Катерину Александрову – 7:6, 6:4.

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У наступному раунді Еліна зустрінеться з переможницею поєдинку Петра Квітова – Йоханна Конта, який пройде в неділю.

Раніше тенісист злетів з котушок і погрожував вбити суддю, поки його не вигнали з корту. Дамір Джумхур навіть не закінчив перший сет на турнірі в Акапулько.

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теніс Еліна Світоліна

Джерело: Сегодня|Спорт

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