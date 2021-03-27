Світоліна не помітила росіянку на старті турніру в США

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Майамі. У поєдинку другого раунду українка за 1 годину і 38 хвилин перемогла росіянку Катерину Александрову – 7:6, 6:4.

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У наступному раунді Еліна зустрінеться з переможницею поєдинку Петра Квітова – Йоханна Конта, який пройде в неділю.

Раніше тенісист злетів з котушок і погрожував вбити суддю, поки його не вигнали з корту. Дамір Джумхур навіть не закінчив перший сет на турнірі в Акапулько.

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