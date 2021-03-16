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Тенісист злетів з котушок і погрожував вбити суддю, поки його не вигнали з корту

16 березня, 00:05

Олена Павлова Олена Павлова

Дамір Джумхур навіть не закінчив перший сет на турнірі в Акапулько

Останнім часом тенісисти все частіше виходять з себе на корті і лаються з суддями. Але представник Боснії і Герцеговини Дамір Джумхур пішов ще далі і погрожував служителю Феміди розправою.

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125-ю ракетку світу дискваліфікували на турнірі ATP-500 в Акапулько в матчі з нідерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. За рахунку 5:5 Джумхур програв свою подачу, на його думку, через помилки лінійного судді. Боснієць почав сперечатися і отримав попередження. Але на цьому не зупинився: вибив м'яч з корту, отримав ще одне попередження і штраф в одне очко.

Розгніваний тенісист відмовився продовжувати матч за рахунку 5:6. Джумхур викрикував образи на адресу судді, вимагав, щоб той спустився з вежі і обіцяв його вбити. У підсумку справа закінчилася дискваліфікацією боснійця. Після цього він прийняв свою поразку і пішов. Тепер на Джумхура чекає великий штраф від ATP Tour.

Дамір Джумхур
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Дамір Джумхур / Фото: Instagram

В свій час боснієць Джумхур відправив у нокдаун болбоя на Ролан Гаррос . Тенісист врізався в хлопчика, що подає м'ячі.

Під час матчу US Open з Пабло Карреньо-Бустою Новак Джокович влучив м'ячем у суддю і був дискваліфікований Відео: Reuters

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