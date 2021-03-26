Спека вирубала тенісиста! 19-річний хлопець впав під час розіграшу і не міг встати (відео)

Британець знявся з матчу, який був для нього дебютним у основній сітці ATP

Це в Україні березень видався холодним, а ось в Майамі вже справжня спека. Та така, що тенісисти втрачають свідомість прямо на корті під палючим сонцем Флориди. Так, 19-річний Джек Дрейпер звалився на землю прямо під час розіграшу.

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У першому колі Miami Open в поєдинку проти Михайла Кукушкіна з Казахстану молодий британець Дрейпер через спеку спочатку викликав лікаря, який слухав його і вимірював тиск, а потім і зовсім не втримався на ногах на сетболі. 316-й номер АТР потягнувся за м'ячем і впав на корт, після чого до нього швиденько побігли медики, що чергували поруч.

У підсумку Джек, який подає великі надії, достроково завершив боротьбу в матчі, який був для нього дебютним у основній сітці ATP.

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Раніше тенісист злетів з котушок і погрожував вбити суддю, поки його не вигнали з корту. Дамір Джумхур навіть не закінчив перший сет на турнірі в Акапулько.

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