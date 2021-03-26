Русский
$ 27,97
33,03
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Спека вирубала тенісиста! 19-річний хлопець впав під час розіграшу і не міг встати (відео)

26 березня, 10:17

Олена Павлова Олена Павлова

Британець знявся з матчу, який був для нього дебютним у основній сітці ATP

Це в Україні березень видався холодним, а ось в Майамі вже справжня спека. Та така, що тенісисти втрачають свідомість прямо на корті під палючим сонцем Флориди. Так, 19-річний Джек Дрейпер звалився на землю прямо під час розіграшу.

Реклама

Читайте також: Гаряча і небезпечна за 9,9 долара! Сексуальна тенісистка продає свої фото

У першому колі Miami Open в поєдинку проти Михайла Кукушкіна з Казахстану молодий британець Дрейпер через спеку спочатку викликав лікаря, який слухав його і вимірював тиск, а потім і зовсім не втримався на ногах на сетболі. 316-й номер АТР потягнувся за м'ячем і впав на корт, після чого до нього швиденько побігли медики, що чергували поруч.

У підсумку Джек, який подає великі надії, достроково завершив боротьбу в матчі, який був для нього дебютним у основній сітці ATP.

Реклама

Раніше тенісист злетів з котушок і погрожував вбити суддю, поки його не вигнали з корту. Дамір Джумхур навіть не закінчив перший сет на турнірі в Акапулько.

Еліна Світоліна зіграла в теніс на даху Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

спека тенісист непритомність Майамі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Дочка відомого тенісиста повністю роздяглася на задньому сидінні машини (фото)
Дочка відомого тенісиста повністю роздяглася на задньому сидінні машини (фото)Теніс
60 тисяч євро за секс з Джоковичем: модель розповіла про скандальну угоду
60 тисяч євро за секс з Джоковичем: модель розповіла про скандальну угодуТеніс
Послала поцілунок в вечірній сукні: Світоліна шіканула в Еміратах в українському ресторані
Послала поцілунок в вечірній сукні: Світоліна шіканула в Еміратах в українському рестораніТеніс
Тенісистка-красуня показала краєвид із шикарного готелю в Маямі
Тенісистка-красуня показала краєвид із шикарного готелю в МаяміТеніс
Світоліну ненавидить носій. Подивіться на її багаж
Світоліну ненавидить носій. Подивіться на її багажТеніс
"Перші три місяці лежала на дивані": хвора зірка тенісу дивом завагітнілаТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти