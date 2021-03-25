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"Грьобаний мудак": главу світового тенісу облаяли під час матчу

25 березня, 16:10

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Канадець Васек Поспішил не стримався і поділився з суддею емоціями

Неприємний інцидент стався на великому тенісному турнірі в Майамі. 30-річний канадець Васек Поспішил "зірвався" під час матчу з американцем Маккензі Макдональдом і грубо висловився про главу Асоціації тенісистів-професіоналів Андреа Гауденці.

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Тим часом, тенісистка-красуня показала вид з шикарного готелю в Маямі.

Поспішил зламав ракетку і нецензурно висловлювався, після чого суддя на вишці попросив його заспокоїтися. Однак Васек ще більше розійшовся, обізвав главу АТР "грьобаним мудаком" за те, що той напередодні кричав на нього на зборах. Служитель Феміди зрозумів стан гравця і попросив його висловлюватися поза кортом.

Напередодні через "грьобане вилучення" НХЛ потряс потужний скандал.

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На деякий час Поспішил заспокоївся, навіть виграв один сет, але потім поступився Макдональду в трьох партіях. Пізніше канадець чеського походження зрозумів, що був неправий, і приніс свої вибачення через соцмережі.

Зараз Васек займає 67-е місце в одиночному розряді, а кілька років тому був у рейтингу 25-м. У 2014 році він виграв Вімблдон в парі.

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