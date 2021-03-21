Дочка відомого тенісиста повністю роздяглася на задньому сидінні машини (фото)

Дочка знаменитого російського тенісиста Євгена Кафельникова Алеся, яка недавно відзначилася кількома голими фотосесіями на Балі, продовжує балувати своїх фоловерів відвертими знімками.

Реклама

Цього разу дівчина роздяглася, щоб попозувати на задньому сидінні машини. На більшості кадрів, опублікованих в Instagram красуні, вона прикрила свої принади хутряними виробами, але без "полунички" у вигляді крупного плану того, що нижче пояса, все-таки не обійшлося.

Реклама

"Подумав, що це Орнелла Муті в юності", – написав у коментарях під фото один із фоловерів Алесі Кафельникової

Відзначимо, що Алеся знову постала перед шанувальниками у чорно-білому кольорі, як це було на Балі.

Реклама

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Алеся Кафельникова вагітна від російського бізнесмена Георгія Петришина, який недавно порвав з актрисою Світланою Ходченковою.

/ Фото: Instagram

Додамо, що батько Алесі, колишній перший номер світового тенісу Євген Кафельников, відомий опозиційним ставленням до влади РФ. Зокрема, Кафельников звинувачував у продажності російських зірок, які агітували за обнуління президентських термінів Путіна.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама