Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Дочка відомого тенісиста повністю роздяглася на задньому сидінні машини (фото)

21 березня, 18:03

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У Алесі Кафельникової тривають "оголені" дні

Дочка знаменитого російського тенісиста Євгена Кафельникова Алеся, яка недавно відзначилася кількома голими фотосесіями на Балі, продовжує балувати своїх фоловерів відвертими знімками.

Реклама

Цього разу дівчина роздяглася, щоб попозувати на задньому сидінні машини. На більшості кадрів, опублікованих в Instagram красуні, вона прикрила свої принади хутряними виробами, але без "полунички" у вигляді крупного плану того, що нижче пояса, все-таки не обійшлося.

Реклама

"Подумав, що це Орнелла Муті в юності", – написав у коментарях під фото один із фоловерів Алесі Кафельникової

Відзначимо, що Алеся знову постала перед шанувальниками у чорно-білому кольорі, як це було на Балі.

Реклама

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Алеся Кафельникова вагітна від російського бізнесмена Георгія Петришина, який недавно порвав з актрисою Світланою Ходченковою.

/ Фото: Instagram

Додамо, що батько Алесі, колишній перший номер світового тенісу Євген Кафельников, відомий опозиційним ставленням до влади РФ. Зокрема, Кафельников звинувачував у продажності російських зірок, які агітували за обнуління президентських термінів Путіна.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

теніс Євген Кафельников WAGs діти зірок

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Послала поцілунок в вечірній сукні: Світоліна шіканула в Еміратах в українському ресторані
Послала поцілунок в вечірній сукні: Світоліна шіканула в Еміратах в українському рестораніТеніс
Світоліну ненавидить носій. Подивіться на її багаж
Світоліну ненавидить носій. Подивіться на її багажТеніс
"Перші три місяці лежала на дивані": хвора зірка тенісу дивом завагітнілаТеніс
Найзавидніша наречена спорту ніжиться на сонці у вогняному купальнику
Найзавидніша наречена спорту ніжиться на сонці у вогняному купальникуТеніс
Тенісист злетів з котушок і погрожував вбити суддю, поки його не вигнали з корту
Тенісист злетів з котушок і погрожував вбити суддю, поки його не вигнали з кортуТеніс
Тенісистка з Києва виставила на продаж частину свого тіла
Тенісистка з Києва виставила на продаж частину свого тілаТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти