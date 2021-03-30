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Не только музыкой в TikTok: Свитолина в жару пробилась в четвертьфинал крутого турнира в Майами

30 марта, 08:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка обыграла чешку Петру Квитову, взяв третий матч подряд

Продолжает радовать наших почитателей тенниса Элина Свитолина. Пятая ракетка планеты минувшей ночью в Майами выиграла уже третий матч. Как мы писали, Свитолина не заметила россиянку на старте турнира в США. Поскольку украинка начала выступление со второго раунда, то нынешняя победа над чешкой Петрой Квитовой вывела ее уже в 1/4 финала.

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Победа над бывшей второй ракеткой мира далась 26-летней одесситке непросто. Свитолина отдала первую партию (2:6), зато потом проявила характер и с боем взяла две следующих со счетом 7:5. Причем, погода во Флориде сейчас жаркая, о чем девушка рассказала в соцсетях.

Следующей соперницей нашей примы будет Анастасия Севастова из Латвии, которая сейчас занимает 57-е место в мировом рейтинге. В свое время она находилась на 11-й строчке. Так что Элине придется вновь потрудиться.

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За выход в четвертьфинал украинская теннисистка заработала уже 61 тысячу долларов, что в нынешние времена коронавируса довольно неплохо.

Смотрите, как Элина танцевала под музыку TikTok:

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

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теннис Элина Свитолина Петра Квитова Майами
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