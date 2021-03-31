Свитолина в Майами выиграла 2,6 миллиона за один час

Первая ракетка Украины впервые в своей карьере вышла в полуфинал престижного турнира во Флориде

Элина Свитолина стала полуфиналисткой престижного турнира в Майами с призовым фондом 3,3 млн долларов. В четвертьфинале соревнований украинская теннисистка за 69 минут обыграла латвийку Анастасию Севастову – 6:3, 6:2.

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Эта победа принесла первой ракетке Украины 93 000 долларов (2,6 млн грн) призовых.

Отметим, что по ходу поединка с Севастовой Элина проиграла три гейма на своей подаче, но выиграла шесть на чужой.

Реклама Элина Свитолина / Фото: Reuters

Таким образом Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Miami Open. В текущем сезоне 26-летняя украинка еще не забиралась так высоко, уступив на стадии 1/4 финала в Дохе, Абу-Даби и Мельбурне.

За выход в финал турнира в Майами Элина сразится с первой ракеткой мира и действующей победительницей соревнований австралийкой Эшли Барти.

Соперницы уже играли шесть раз. Пять побед – у Свитолиной, но последняя встреча в финале WTA Finals-2019 завершилась в пользу Барти.

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Ранее мы писали, что Свитолина пока отказывается делать прививку от коронавируса. Спортсменку пугает риск побочных эффектов, а также отсутствие уверенности в том, что вакцина спасет ее от заражения.

Свитолина. Фейковый стриптиз Видео: Instagram

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