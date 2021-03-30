Немає сенсу – Світоліна відмовляється робити щеплення від коронавірусу

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка успішно виступає в Маямі, поки що відмовляється приймати вакцину від коронавірусу. 26-річну спортсменку лякає ризик побічних ефектів, а також відсутність впевненості в тому, що щеплення врятує її від зараження.
"Я думала зробити щеплення, але друзі порадили ще трохи почекати, подивитися, як воно все піде, тому що в деяких випадках точно виникали побічні ефекти"
"Не знаю, якщо чесно. Я в курсі, що є можливість зробити щеплення протягом декількох тижнів, але я ще все гарненько обміркую"
"Розумієте, це не надто і допоможе, оскільки ATP і WTA в будь-якому разі зобов'язують проходити 24-годинний карантин. Так, щеплення послабить симптоми, але ризик заразитися все одно залишається"
"Тому наразі майже немає сенсу приймати вакцину, яка перевірялася такий нетривалий час. Я, вочевидь, поки що зачекаю", – цитує Еліну Світоліну журналіст Бен Ротенберг
Раніше інша зірка українського тенісу перехворіла на COVID-19. "Вірус вразив легені і не тільки", – розповіла Марта Костюк.
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