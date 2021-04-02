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Помирилися! Світоліна повернулася до свого коханого француза й заспівала

2 квітня, 23:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська тенісистка і Гаель Монфіс вирушили в подорож

Еліна Світоліна і її хлопець, французький тенісист Гаель Монфіс, – знову разом. Схоже, не дарма кажуть, що милі сваряться – тільки тішаться. Хоча вже почали підозрювати, що Світоліна проміняла Монфіса на Монатика. Принаймні, на своїй сторінці в Instagram українка приділила йому більше уваги, ніж бойфренду.

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У п'ятницю вдень Еліна прилетіла з Майамі в Монако, де у неї є апартаменти. І де, як виявилося, її чекав Гаель. "Будинок там, де твоє серце", – підписала дівчина спільне фото з коханим в соцмережах після повернення.

Засиджуватися в квартирі молоді не стали і з радістю відправилися в романтичну подорож. Правда, поки не повідомили, куди саме.

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Зате настрій у закоханих – просто відмінний. Світоліна ще раз підтвердила, що любить співати.

Монфіс теж намагався їй не поступатися в прояві вокальних здібностей.

Нагадаємо, це було не перше розставання закоханих. Влітку 2019 року Еліна і Гаель Монфіс видалили спільний аккаунт в Instagram і розійшлися. Однак незабаром знову зійшлися.

Дивіться, де Еліна жила під час турніру в Майамі:

Еліна Світоліна в готелі в Маямі

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фото відео теніс Еліна Світоліна Гаель Монфіс Монако
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