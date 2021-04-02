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Помирились! Свитолина вернулась к своему возлюбленному французу и запела

2 апреля, 23:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка и Гаэль Монфис отправились в путешествие

Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис, – снова вместе. Похоже, не зря говорят, что милые бранятся – только тешатся. Хотя уже начали подозревать, что Свитолина променяла Монфиса на Монатика. По крайне мере, на своей страничке в Instagram украинка уделила ему больше внимания, чем бойфренду.

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В пятницу днем Элина прилетела из Майами в Монако, где у нее есть апартаменты. И где, как оказалось, ее ждал Гаэль. "Дом там, где твое сердце", – подписала девушка совместное фото с возлюбленным в соцсетях после возвращения.

Засиживаться в квартире молодые не стали и с радостью отправились в романтическое путешествие. Правда, пока не сообщили, куда именно.

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Зато настроение у ребят – просто отличное. Свитолина еще раз подтвердила, что любит петь.

Элина Свитолина поет в машине с Гаэлем Монфисом

Да и Монфис тоже ей старался не уступать в проявлении вокальных способностей.

Монфис поет со Свитолиной в машине

Напомним, это было не первое расставание влюбленных. Летом 2019 года Элина и Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram и расстались. Однако вскоре снова сошлись.

Смотрите, где Элина жила во время турнира в Майами:

Элина Свитолина в отеле в Майами

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фото видео теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис Монако
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