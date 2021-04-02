Світоліна проміняла Монфіса на Монатика

Наша зіркова прима тенісу Еліна Світоліна програла у півфіналі в Маямі Ешлі Барті й покинула престижний турнір WTA з чеком на 93 тисячі доларів. Зі США 26-річна українка полетіла в гарному настрої, детально розповівши про своє повернення в Instagram.

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Світоліна подякувала фанатам за підтримку в Майамі, повідомивши, що це був "непоганий тиждень тенісу". Потім спортсменка-красуня відмітилася в Лондоні.

До речі, відразу два повідомлення в "історії" вона присвятила Дмитру Монатіку. Спочатку Еліна привітала Monatika з Днем народження, а потім поділилася посиланням на його творчість.

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Можна було б запідозрити, що тенісистка відчуває романтичні почуття до музиканта. Однак у того сім'я з двома дітьми. Еліна ж то чи розлучилася, то чи все ще витримує паузу у відносинах з французом Гаелем Монфісом. Принаймні, його немає в новинах від українки.

По дорозі додому Світоліна знайшла можливість і посміятися над жартом. До слова, їй часом також підозрювали в зайвій вазі, що заважає краще пересуватися кортом.

І незабаром п'ята ракетка планети повідомила, що прибула додому. Правда, дім у дівчини тепер, схоже, не в рідній Одесі, а в Монако, де у неї є квартира.

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Втім, незабаром буде можливість побачити її і на батьківщині. Уже відомо, що Україна зустріне Японію зі Світоліною й Костюк: не команда, а конкурс краси! Матч Кубка Федерації пройде в середині квітня.

Дивіться, як раніше Еліна перемагала на турнірі в Монтерреї:

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