Світоліна зійшлася з Монфісом? Парочка відновила спільний акаунт і засипала романтикою

Українська тенісистка Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс відновили спільний акаунт GEMS Life в Instagram, що наштовхує на думку про воз'єднання парочки. Нагадаємо, в лютому Еліна і Гаель оголосили про паузу у відносинах.
Сьогодні їхня загальна сторінка знову активна, а в сторіс з'явилися романтичні цитати і портрет закоханих, зроблений, ймовірно, кимось із фанатів.
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Нагадаємо, що це було не перше розставання закоханих. Влітку 2019 року Еліна і Гаель Монфіс видалили спільний акаунт в Instagram і розсталися. Однак дуже швидко вони помирилися.
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram
Зараз Еліна Світоліна виступає на турнірі в Маямі, де за одну годину примудрилася заробити 2,6 мільйона. Перша ракетка України вперше в своїй кар'єрі вийшла до півфіналу престижного турніру у Флориді.
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