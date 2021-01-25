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Шаблістка-красуня Харлан, показала, що її хлопець робить ночами

25 січня, 12:23

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська чемпіонка проводить час на відпочинку з коханим-італійцем

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан надовго застрягла в Італії. Там 30-річна українка насолоджується відпусткою в компанії зі своїм хлопцем Луїджі Самеле. Минулої ночі Оля поділилася забавним відео, підловивши улюбленого за поїданням бутерброда.

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Нагадаємо, Харлан – найкраща фехтувальниця року в світі вп'яте.

"Подивися, котра година", – запитує дівчина Луїджі зі сміхом, тоді як він апетитно розправляється з їжею. Харлан підкреслила час – перша година ночі. Однак це не стало на заваді італійському фехтувальникові. Так що замість "останній танець" на кадрах проступає напис "останній сендвіч".

Відео: Instagram

Цікаво, що при цьому дівчина підкреслила, що вона не їла бутерброд, а тільки її хлопець. І побажала всім на добраніч.

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Нещодавно Оля також поділилася своєю радістю від снігу в Італії: "Бути щасливою, як дитина, від таких дрібниць".

Раніше ми писали, як зіркова шаблістка веселиться з хлопцем в Італії: "Придумали гру, посварилися і не розмовляли".

Дивіться, як Оля і Луїджі наряджали ялинку:

Харлан і її коханий Відео: Instagram

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їжа хлопчик ніч бутерброд фкхтування Ольга Харлан сендвіч
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