Шаблістка-красуня Харлан, показала, що її хлопець робить ночами

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан надовго застрягла в Італії. Там 30-річна українка насолоджується відпусткою в компанії зі своїм хлопцем Луїджі Самеле. Минулої ночі Оля поділилася забавним відео, підловивши улюбленого за поїданням бутерброда.
Нагадаємо, Харлан – найкраща фехтувальниця року в світі вп'яте.
"Подивися, котра година", – запитує дівчина Луїджі зі сміхом, тоді як він апетитно розправляється з їжею. Харлан підкреслила час – перша година ночі. Однак це не стало на заваді італійському фехтувальникові. Так що замість "останній танець" на кадрах проступає напис "останній сендвіч".
Цікаво, що при цьому дівчина підкреслила, що вона не їла бутерброд, а тільки її хлопець. І побажала всім на добраніч.
Нещодавно Оля також поділилася своєю радістю від снігу в Італії: "Бути щасливою, як дитина, від таких дрібниць".
Раніше ми писали, як зіркова шаблістка веселиться з хлопцем в Італії: "Придумали гру, посварилися і не розмовляли".
Дивіться, як Оля і Луїджі наряджали ялинку:
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