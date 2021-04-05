Дивна традиція – бити яйця: Харлан кумедно відзначила Великдень в Італії

Минулої неділі в світі відзначали католицький Великдень. Долучилися до радісного свята і деякі наші спортсмени. Скажімо, Світоліна після заручин з Монфісом відсвяткувала Великдень у горах. А олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан в ці дні перебуває в Італії в компанії з бойфрендом – шаблістом Луїджі Самеле.

Реклама

Дівчина продовжила традицію битися на Великдень яйцями. Правда, в подарунок вона отримала не звичайне, а величезне шоколадне яйце. Хоча його спіткала та ж доля. Українка кулаком розбила презент, а з нього несподівано посипалися горішки. Луїджі зустрів сюрприз радісним сміхом, а Оля намагалася ловити фундук, що розлітався. Вийшло весело. А саму традицію Самеле назвав туманною.

Напередодні Харлан потролила коханого, зігравши з ним в незвичайну гру.

Нагадаємо, Ольга ставала олімпійською чемпіонкою в командних змаганнях, а в особистих двічі брала бронзові медалі. Цього літа вона виступить в Токіо в надії завоювати-таки персональне "золото".

В тренді Сказала "Так!" Світоліна виходить заміж за Монфіса

Читайте також: Харлан показала, що її хлопець робить ночами.

Реклама

Дивіться, як Оля сварилася зі своєю кішкою:

Ольга Харлан і її кішка Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама