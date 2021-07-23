Церемонія відкриття Олімпіади: коли початок і де дивитися

У п'ятницю, 23 липня, відбудеться урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор в Токіо. Початок – о 14:00 за київським часом. Її покажуть на ТБ і в інтернеті

Церемонія відкриття Олімпіади / Фото: AFP

У прямому ефірі урочисту церемонію відкриття Олімпійських ігор в Токіо в п'ятницю, 23 липня, покажуть на телеканалі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 14:00 за Києвом і триватиме три години.

Читайте також: Буде заруба! Україна потрапила на Росію в стрільбі з лука на Олімпіаді

Усі барви відкриття Олімпіади / Фото: AFP

Де відбудеться церемонія відкриття Олімпіади-2020

Захід відбудеться на Новому національному стадіоні Японії в районі Сіндзюку в Токіо. Його побудували на місці старого Національного стадіону, який знесли у 2015 році. Будівництво нової арени почалося 11 грудня 2016 року, а 30 листопада 2019 стадіон був переданий МОК для підготовки до Олімпіади-2020, але в минулому році провести Ігри не дала пандемія. Вартість споруди 60-тисячного стадіону склала 1,5 мільярда доларів.

В тренді Перші українські результати Олімпіади: стартували не дуже вдало

Хто понесе прапор України

Прапори держав-учасниць на церемонії відкриття Ігор вперше понесуть по двоє представників від кожної країни – чоловік і жінка. В українській команді цю місію довірили олімпійській чемпіонці зі стрільби з пістолета Олені Костевич та чемпіону світу з фехтування Богдану Нікішину.

Богдан Нікішин і Олена Костевич / Фото: НОК України

Скільки медалей пророкують Україні

На Олімпіаді в Токіо Україні передрікають 15-й рядок у загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк, фехтувальниця Ольга Харлан.