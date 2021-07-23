Церемония открытия Олимпиады: когда начало и где смотреть

В пятницу, 23 июля, состоится торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Она будет показана на ТВ и в интернете

Церемония открытия Игр / Фото: AFP

В прямом эфире торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Токио в пятницу, 23 июля, покажут на телеканале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 14:00 по Киеву и продлится три часа.

Читайте также: Будет заруба! Украина попала на Россию в стрельбе из лука на Олимпиаде

Все краски открытия Игр / Фото: AFP

Где пройдет церемония открытия Олимпиады-2020

Мероприятие пройдет на Новом национальном стадионе Японии в районе Синдзюку в Токио. Его построили на месте старого Национального стадиона, который был снесен в 2015 году. Строительство новой арены началось 11 декабря 2016 года, а 30 ноября 2019 года стадион был передан МОК для подготовки к Олимпиаде-2020, но в прошлом году провести Игры помешала пандемия. Стоимость постройки 60-тысячного стадиона составила 1,5 миллиарда долларов.

Кто понесет флаг Украины

Флаги государств-участниц на церемонии открытия Игр впервые понесут по двое представителей от каждой страны – мужчина и женщина. В украинской команде эту миссию доверили олимпийской чемпионке по стрельбе из пистолета Елене Костевич и чемпиону мира по фехтованию Богдану Никишину.

В тренде Первые украинские результаты Олимпиады: стартовали не слишком удачно

Богдан Никишин и Елена Костевич / Фото: НОК Украины

Сколько медалей прочат Украине

На Олимпиаде в Токио Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк, фехтовальщица Ольга Харлан.