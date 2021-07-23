Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Буде заруба! Україна потрапила на Росію в стрільбі з лука на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
23 липня, 10:35
Копіювати лінк
За підсумками кваліфікаційних змагань у стрільбі з лука, що відбулися в п'ятницю, жіноча збірна України потрапила на росіянок – їхня битва відбудеться 25 липня
Україна vs Росія. Стрільба з лука
Україна vs Росія. Стрільба з лука / Фото: Instagram

23 липня в Токіо відбулися попередні змагання у лучниць. Наша команда у складі Вероніки Марченко, Лідії Січенікової та Анастасії Павлової посіла 11-й рядок.

Отже, в 1/8 фіналу українські дівчата змагатимуться з командою Олімпійського комітету Росії, яка в кваліфікаційному раунді була шостою.

Медалі в цій дисципліні розіграють у неділю, 25 липня.

Відзначимо, що наші дівчата не дуже задоволені першими результатами.

Вероніка Марченко, яка виступила найкраще з українок і набрала суму 635 очок, заявила прес-службі НОК: "Сьогодні змогла реалізувати лише 50 відсотків своїх можливостей. Почала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло гору. Але ми не опускаємо руки і налаштовуємося на виступ у команді".

Нагадаємо, що російська лучниця Світлана Гомбоєва під час кваліфікації знепритомніла від спеки в Токіо і була доставлена в лікарню. Втім, її вже виписали, і вона буде готуватися до протистояння з Україною в неділю.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти