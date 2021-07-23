Буде заруба! Україна потрапила на Росію в стрільбі з лука на Олімпіаді

За підсумками кваліфікаційних змагань у стрільбі з лука, що відбулися в п'ятницю, жіноча збірна України потрапила на росіянок – їхня битва відбудеться 25 липня

Україна vs Росія. Стрільба з лука / Фото: Instagram

23 липня в Токіо відбулися попередні змагання у лучниць. Наша команда у складі Вероніки Марченко, Лідії Січенікової та Анастасії Павлової посіла 11-й рядок.

Отже, в 1/8 фіналу українські дівчата змагатимуться з командою Олімпійського комітету Росії, яка в кваліфікаційному раунді була шостою.

Медалі в цій дисципліні розіграють у неділю, 25 липня.

Відзначимо, що наші дівчата не дуже задоволені першими результатами.

Вероніка Марченко, яка виступила найкраще з українок і набрала суму 635 очок, заявила прес-службі НОК: "Сьогодні змогла реалізувати лише 50 відсотків своїх можливостей. Почала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло гору. Але ми не опускаємо руки і налаштовуємося на виступ у команді".

Нагадаємо, що російська лучниця Світлана Гомбоєва під час кваліфікації знепритомніла від спеки в Токіо і була доставлена в лікарню. Втім, її вже виписали, і вона буде готуватися до протистояння з Україною в неділю.