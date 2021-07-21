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Олімпіада 2020 в Токіо

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Довірили пістолету і шпазі: прапор України на Олімпіаді-2020 в Токіо понесуть двоє

Олена Павлова Олена Павлова
21 липня, 18:07
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Олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич стане прапороносцем на своїх п'ятих Іграх разом в чемпіоном світу з фехтування Богданом Нікішиним
Олена Костевич і Богдан Нікішин
Олена Костевич і Богдан Нікішин / Фото: НОК України

Уже в п'ятницю, 23 липня, в Токіо стартують літні Олімпійські ігри, і в збірній України визначилися зі прапороносцями. Синьо-жовтий прапор на церемонії відкриття Ігор в Японії вперше в історії будуть нести дві людини. Цю честь довірили стрілку Олені Костевич та шпажистів Богдану Нікішину.

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Вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці виставляють відразу двох прапороносців – жінку і чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного олімпійського комітету з відстоювання принципів гендерної рівності.

Нагадаємо, що Костевич – чемпіонка ОІ-2004, чемпіонка світу-2018 з кульової стрільби. Нікішин – чемпіон світу-2015 командної шпазі, призер чемпіонатів світу та Європи.

"Ці Ігри вже п'яті в моїй кар'єрі. Якщо відверто, то я завжди мріяла виконати цю почесну місію. На відкритті Олімпіади в Токіо серед прапороносців інших країн буде багато титулованих і досвідчених представників кульової та стендової стрільби. Мені приємно бути в їх рядах", – цитує НОК Костевич

/ Фото: AFP

"Для мене велика честь нести прапор України. Дуже вдячний спортсменам-колегам за довіру і повагу. Позитивно ставлюся до того, що буде два прапороносця. Це прекрасна ініціатива і буде здорово, якщо це стане доброю традицією", – зазначив Богдан Нікішин

Раніше українка провела екскурсію по Олімпійському селищі в Токіо.

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