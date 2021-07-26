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Ольга Харлан в купальнике и без него: Девушка дня на Олимпиаде-2020

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 01:16
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30-летняя украинка выиграла безумное количество медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира и завладела сердцем звездного итальянского саблиста
Ольга Харлан. Коллаж - "Сегодня"
Ольга Харлан. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Ольга Харлан – самая титулованная спортсменка в сборной Украины на Олимпиаде в Токио. В ее активе – "золото", "серебро" и две "бронзы" предыдущих Игр, шесть золотых медалей чемпионатов мира!

Но на Игры-2020 Харлан приехала не наслаждаться статусом легенды, а за личным "золото" ОИ в сабле, которого в копилке у Ольги еще нет.

Болеем за Харлан 26 июля!

Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: FIE

Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Отметим, что Харлан четыре года была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но в итоге они разошлись.

А сейчас сердце Ольги принадлежит итальянскому фехтовальщику – трехкратному чемпиону Европы Луиджи Самеле: ему 33, он был бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне в командной сабле. Выступает за Италию и в Токио-2020.

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Добавим, что Ольга Харлан безумно любит мороженое, пиццу и принимать ванну со своим итальянским возлюбленным.

В тренде

Напомним, первую медаль Украине на Олимпиаде в Токио в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

В воскресенье вторую награду в копилку нашей страны на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

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