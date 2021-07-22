От кого Украина ждет медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио

Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной

Дарья Белодед, Александр Хижняк и Ольга Харлан / Фото: Instagram, ФБУ

До официального открытия Олимпийских игр-2020 в Токио остается менее суток. Аналитики портала Gracenote обещают Украине 21 награду и 15-е место в общем зачете. В связи с чем мы собрали ТОП-20 главных медальных надежд Украины.

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1. ДАРЬЯ БЕЛОДЕД (ДЗЮДО)

Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед пострадала от переноса Игр на год – девушке было тяжело держать вес 48 кг со своим ростом. Украинская "Анаконда" даже пробовала себя в категории до 52 кг, но в Токио выступит в привычном весе, где посеяна 2-й после Дистрии Красники из Косово. И сила Белодед известна всем.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Когда болеть на ОИ-2020: 24 июля.

2. ГЕОРГИЙ ЗАНТАРАЯ (ДЗЮДО)

Чемпион мира и Европы Георгий Зантарая успел выиграть все, кроме Олимпиады. Токио-2020 станет лебединой песней для 33-летнего спортсмена, который первым из украинских дзюдоистов победил на ЧМ. До пандемии Зантарая успел стать третьим на мире в 2018-м и выиграть Европейские игры-2019 в категории до 66 кг.

Георгий Зантарая / Фото: AFP

Когда болеть на ОИ-2020: 25 июля.

3. ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ (ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ)

19-летняя Магучих, которая побеждала на юношеских Играх, выглядит очень мощно. После "серебра" на чемпионате мира-2019 Ярослава прибавляет с каждым стартом. В 2021-м выиграла Европу в помещении и ряд турниров, улетев даже за 2,06 м. В Токио Магучих хочет не просто выиграть, а побить мировой рекорд – 2,09 м. На ее пути – россиянка Ласицкене и Юлия Левченко.

Ярослава Магучих снова побеждает / Фото: European athletics

Когда болеть на ОИ-2020: 5 августа (квалификация) и 7 августа (финал).

4. МАРИНА БЕХ (ПРЫЖКИ В ДЛИНУ)

Еще одна звезда сборной Украины – 26-летняя Марина Бех-Романчук. У вице-чемпионки мира-2019 уже есть опыт Олимпиад – в Рио-2016 она отобралась в финал, но не показала результат из-за трех заступов. Сейчас нервы у чемпионки Европы-2021 помещении уже покрепче. А ее умение собраться и выиграть в последней попытке восхищают многих.

Марина Бех-Романчук в полете / Фото: Twitter

Когда болеть на ОИ-2020: 1 августа (квалификация) и 3 августа (финал).

5. МИХАИЛ КОХАН (МЕТАНИЕ МОЛОТА)

Чемпион Юношеской Олимпиады Михаил Кохан дорос и до борьбы за медаль на взрослых Играх-2020 в Токио. В июле на турнире в Венгрии он установил личный рекорд и обошел призера взрослых Игр-2016. 80,78 метра – его личный рекорд и 4-й результат сезона в мире. И это лучший результат, который когда-либо показывали 20-летние спортсмены в этой виде.

Михаил Кохан выиграл турнир в Венгрии/Фото Gyulai István Memorial

Когда болеть на ОИ-2020: 2 августа (квалификация) и 4 августа (финал).

6. ОЛЬГА ХАРЛАН (ФЕХТОВАНИЕ НА САБЛЯХ)

На Олимпиадах Харлан собрала уже полный комплект наград. Первой сабле мира не хватает лишь личного "золота". 6-кратная чемпионка мира едет в Токио без команды, и шанс на медаль всего один. Возможно, осуществив свою мечту, 30-летня саблистка сделает паузу в карьере или завершит ее, как подруги по золотой четверке ОИ-2008 Пундик и Хомровая.

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Когда болеть на ОИ-2020: 26 июля.

7. МУЖСКАЯ ШПАГА: НИКИШИН, СВИЧКАР, РЕЙЗЛИН, ГЕРЕЙ

На ОИ-2016 в Рио украинские шпажисты ехали чемпионами мира в команде и рассчитывали на медаль. Но оказались четвертыми. Из того состава остался многолетний лидер Богдан Никишин и Анатолий Герей, а усилили четверку Роман Свичкар и Игорь Рейзлин. После года простоя наши "мушкетеры" стали вторыми на Кубке мира. И готовы дать бой.

Когда болеть на ОИ-2020: 30 июля. Начинают в 1/4 финала против Китая.

8. ЕЛЕНА КОСТЕВИЧ (ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА)

Олимпийская чемпионка-2004 и призер Лондона-2012 в стрельбе из пистолета Елена Костевич в представлениях не нуждается. На протяжении почти 20 лет украинка – фаворитка топовых турниров. А в Токио 36-летняя Елена имеет высокие шансы на медаль еще и в миксте, где была призером ЧМ-2018. На том же мундиале выигрывала и личное "золото".

Костевич и Омельчук / Фото: НОК Украины

Когда болеть на ОИ-2020: 25 июля (10 м), 29 июля (25 м).

9. ЖАН БЕЛЕНЮК (ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА)

Беленюка в Токио устроит только победа. Скандальное "серебро" Рио-2016 у Жана есть, к тому же он едет в Японию в статусе чемпиона мира. Хотя лишь "бронза" на Евро-2021 пошатнуло позиции депутата ВР. А ведь на Олимпиаду в его весе претендовал еще и Семен Новиков. Но борец сделает все, чтобы, скорее всего, на прощанье хлопнуть дверью.

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

Когда болеть на ОИ-2020: 3 августа (предварительный раунд), 4 августа (финал).

10. ИРИНА ДЕХА (ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА)

Несмотря на блестящее выступление украинских тяжелоатлеток на чемпионате Европы-2021 в Москве, у женской сборной Украины было всего две лицензии – расплата за допинговые истории. И Деха, и Камилла Конотоп – лучшие на континенте, но у 25-летней Ирины больше опыта. Чемпионка мира среди юниоров уже была пятой на ОИ-2016 в Рио.

Ирина Деха / Фото: НОК Украины

Когда болеть на ОИ-2020: 1 августа

11. МИХАИЛ РОМАНЧУК (ПЛАВАНИЕ)

24-летний дважды был вторым на чемпионатах мира на своей коронной стайерской дистанции – 1500 метров вольным стилем. А в этом году уже выиграл Европу и собирается бороться только за высшую ступень пьедестала. Также украинец фаворит и на 800-метровке, где тоже стал первым на ЧЕ-2021. А с такой поддержкой, как Марина Бех – успех обеспечен.

Чемпион Европы-2021 / Фото: Getty Images

Когда болеть на ОИ-2020: 27 июля (квалификация на 800 м), 29 июля (финал 800 м), 30 июля (квалификация 1500 м), 1 августа (финал 1500 м).

12. ЯНА БЕЛОМОИНА (МАУНТИНБАЙК)

28-летняя призерка чемпионата мира и чемпионка Европы в дисциплине кросс-кантри серьезно рассчитывает на медаль в Японии. В октябре 2020 года украинка после пандемии стала третьей на Евро в Швейцарии. И в 2021-м уже побывала на пьедесталах международных турниров, демонстрируя прекрасную форму. Но делала паузу из-за проблем с почками.

Яна Беломоина / Фото: Facebook

Когда болеть на ОИ-2020: 27 июля.

13. АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК (БОКС)

Хижняк – безусловный лидер сборной Украины последних лет. Чемпион мира и Европы 2017 года и самый техничный боец мундиаля. Подтвердил свой класс "золотом" на Евроиграх-2019. В финале олимпийского отборочного турнира в июне 2021-го разобрался со своим главным соперником – россиянином Глебом Бакши. И "золото" Токио выглядит вполне осязаемо.

Александр Хижняк стал победителем европейского квалификационного турнира. Фото: AIBA

Когда болеть на ОИ-2020: 29 июля.

14. АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА (КАРАТЕ)

Карате дебютирует на Олимпийских играх, и Анжелика Терлюга первой из украинцев завоевала лицензию в Токио. Лидер мирового рейтинга в своем весе 55 кг, трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Европейских Игр-2019. Сенсационно осталась без медали на Евро-2021, но продолжила работать, отметив, что главное – не сбиваться с пути.

Анжелика Терлюга / Фото: Getty Images

Когда болеть на ОИ-2020: 5 августа.

15. СТАНИСЛАВ ГОРУНА (КАРАТЕ)

За последние годы Горуна выиграл почти все крупнейшие турниры – от Всемирных игр до Европейских и заставил говорить о карате в Украине. Исключением стал разве что чемпионат мира-2018. Но уже в этом году Станислав стал лучшим в Европе, подтвердив свои обоснованные претензии на медаль в Японии.

Станислав Горуна / Фото: Getty Images

Когда болеть на ОИ-2020: 6 августа.

16. ЭЛИНА СВИТОЛИНА (ТЕННИС)

Однозначной фавориткой Олимпиады Свитолину назвать нельзя, но класс 6-й ракетки мира позволяет ей рассчитывать на победу на любом турнире. Тем более в Токио украинка выступит уже в новом статусе и под другой фамилией. Теперь Элина – мадам Монфис, что может позитивно отразиться на ее игре. На ОИ Свитолина выступит и в паре с Ястремской.

Когда болеть на ОИ-2020: начиная с 24 июля.

17. АЛЕКСЕЙ СЕРЕДА (ПРЫЖКИ В ВОДУ)

Из-за пандемии, всего пары турниров и новой программы трудно точно оценить форму украинского вундеркинда Алексея Середы, но с таким потенциалом он может претендовать на самые высокие места. После победы на Евро в 13 лет может стать призером ОИ всего в 15! А буквально в мае Середа выиграл Европу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Алексей Середа и Ксения Байло / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

Когда болеть на ОИ-2020: 26 июля (финал, синхрон, вышка 10 м), 6 августа (квалификация, вышка 10 м), 7 августа (финал, вышка 10 м).

18. ЛЮДМИЛА ЛУЗАН (ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ)

В июне каноистка Людмила Лузан впервые в истории Украины завоевала медали чемпионата Европы-2021 на всех четырех дистанциях, на которых стартовала. Две награды – золотые. Конечно, после такого начала лета от призера юношеской Олимпиады ждут медалей и на взрослой. Да и сама 24-летняя Лузан не хочет останавливаться.

Когда болеть на ОИ-2020: 6 августа (квалификация, К-2 500 м), 7 августа (финал, К-2, 500 м).

19. ИРИНА КОЛЯДЕНКО (БОРЬБА)

Сейчас в Украине целая плеяда талантливых и титулованных борчих. Но самой стабильной выглядит все-таки 22-летняя Ирина Коляденко – вице-чемпионка мира-2019 и чемпионка Европы-2021 в весе до 62 кг. Молодая спортсменка быстро заставила говорить о себе соперниц и претендует на медаль Токио-2020.

Когда болеть на ОИ-2020: 3 августа (квалификация), 4 августа (финал).

20. СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ

За последние годы украинские синхронистки отвоевали себе место под солнцем и поднялись на пьедестал чемпионата мира вслед за Россией и Китаем в олимпийских дисциплинах – команде и дуэтах. На Европе-2021 они тоже были хороши, завоевав 8 медалей. Но вряд ли судьи позволят им подвинуть Россию и Китай в Токио. Скорее всего, две "бронзы".

Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла Европу/Фото ukrsynchro

Когда болеть на ОИ-2020: 2 августа (дуэты, произвольная программа), 3 августа (дуэты, техническая), 4 августа (дуэты, финал), 6 августа (команда, техническая программа), 7 августа (команда, произвольная).