Моя королева: Кріштіану Роналду показав спільне фото з нареченою

Роналду і Родрігес продовжують відпочивати на Майорці на власній яхті. Але вільний час вони проводять не тільки в морі. Парочка вибралася на сушу, де зробила спільне фото.
Кріштіану був одягнений в білий костюм з чорною майкою, а Джорджина вибрала собі білу сукню в сіточку з блакитною сумочкою.
"Моя прекрасна королева", – підписав знімок Кріштіану.
Джорджина опублікувала цей же знімок, але додала до нього кілька світлин з відпочинку на яхті, де вони разом з друзями грають в карти і насолоджуються солодощами.
А перед цим Джорджина Родрігес засмагала в купальнику на яхті. Бікіні було настільки крихітним, що його навіть було складно помітити.
Перед цим наречена Роналду запалювала в Каннах в сексуальній сукні зі шкіри, поки форвард засмагав. Улюблена Кріштіану відвідала Каннський фестиваль і показала себе на червоній доріжці в ефектному вбранні.