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Моя королева: Кріштіану Роналду показав спільне фото з нареченою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 липня, 22:40
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Нападаючий Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився спільним фото з відпочинку зі своєю нареченою Джорджиной Родрігес. Парочка позувала в білосніжних нарядах
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

Роналду і Родрігес продовжують відпочивати на Майорці на власній яхті. Але вільний час вони проводять не тільки в морі. Парочка вибралася на сушу, де зробила спільне фото.

Кріштіану був одягнений в білий костюм з чорною майкою, а Джорджина вибрала собі білу сукню в сіточку з блакитною сумочкою.

"Моя прекрасна королева", – підписав знімок Кріштіану.

Джорджина опублікувала цей же знімок, але додала до нього кілька світлин з відпочинку на яхті, де вони разом з друзями грають в карти і насолоджуються солодощами.

А перед цим Джорджина Родрігес засмагала в купальнику на яхті. Бікіні було настільки крихітним, що його навіть було складно помітити.

Перед цим наречена Роналду запалювала в Каннах в сексуальній сукні зі шкіри, поки форвард засмагав. Улюблена Кріштіану відвідала Каннський фестиваль і показала себе на червоній доріжці в ефектному вбранні.

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