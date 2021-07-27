Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Верняєву весело і без Олімпіади! З якою красунею відпочиває допінг-грішник

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 липня, 16:27
Копіювати лінк
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв через позитивний тест на мельдоній залишився за бортом Ігор-2020 у Токіо, але гімнастові і в Україні нині, схоже, не нудно
Олег Верняєв поза Олімпіадою
Олег Верняєв поза Олімпіадою / Фото: Instagram

27-річний гімнаст, якого за допінг відлучили від спорту на чотири роки, намагається не сумувати.

Поки партнери Верняєва виступали в командній першості в Токіо, сам Олег в Україні весело провів час на дні народження своєї подруги – сексапільної моделі, мотогонщиці і блогерки Анни Бондаренко.

Компанія, що включала іменинницю, Верняєва і їхніх друзів, відпочивала біля басейну під "Спробу №5" та інші пісні.

При цьому Анну Бондаренко в її день народження привітали розіграшем, від якого у неї, схоже, серце пішло в п'яти.

Пізніше іменинниця зняла з себе верхній одяг, сфотографувавшись в одному бікіні в обнімку з Олегом Верняєвим.

Читайте також: Дискваліфікований за допінг українець Верняєв вітає росіян з медаллю

При цьому сам Верняєв в Instagram опублікував з вечірки фото з м'язистим тренером під ніком "Фізрук", попередивши своїх недоброзичливців: "Знайомтеся, це мій друг Ваня, якщо ви вирішите образити мене, Ваня може образити вас. До речі, ми вболіваємо за два найкращі клуби України – Шахтар і Динамо" .

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
10
3
5
18
2
flag США СШАUS
9
8
8
25
3
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
4
flag ОКР ОКРROC
7
7
4
18
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
4
13
6
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
2
5
10
7
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
5
9
8
flag Канада КанадаCA
2
3
3
8
9
flag Франція ФранціяFR
2
2
3
7
10
flag Німеччина НімеччинаDE
2
0
3
5
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти