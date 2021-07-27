Верняєву весело і без Олімпіади! З якою красунею відпочиває допінг-грішник

27-річний гімнаст, якого за допінг відлучили від спорту на чотири роки, намагається не сумувати.
Поки партнери Верняєва виступали в командній першості в Токіо, сам Олег в Україні весело провів час на дні народження своєї подруги – сексапільної моделі, мотогонщиці і блогерки Анни Бондаренко.
Компанія, що включала іменинницю, Верняєва і їхніх друзів, відпочивала біля басейну під "Спробу №5" та інші пісні.
При цьому Анну Бондаренко в її день народження привітали розіграшем, від якого у неї, схоже, серце пішло в п'яти.
Пізніше іменинниця зняла з себе верхній одяг, сфотографувавшись в одному бікіні в обнімку з Олегом Верняєвим.
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При цьому сам Верняєв в Instagram опублікував з вечірки фото з м'язистим тренером під ніком "Фізрук", попередивши своїх недоброзичливців: "Знайомтеся, це мій друг Ваня, якщо ви вирішите образити мене, Ваня може образити вас. До речі, ми вболіваємо за два найкращі клуби України – Шахтар і Динамо" .