Немає Верняєва – немає медалі! Українські гімнасти стали передостанніми на Олімпіаді

Збірна України зі спортивної гімнастики посіла лише сьоме місце в фіналі командних змагань на Олімпіаді-2020. У Токіо наша команда поїхала без свого лідера Олега Верняєва

Старань Радівілова не вистачило для медалі / Фото: Reuters

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 був відсторонений від змагань через допінг і не зміг поїхати в Токіо. За відсутності Олега нашу команду на Олімпіаді-2020 представляли Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков і Ілля Ковтун. Але поборотися за медалі в такому складі українці не змогли.

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Золоті медалі дісталися команді РОК, срібло у Японії, а бронзу завоювала команда Китаю.

У командному змаганні спортсмени змагаються у вправах на коні, кільцях, паралельних брусах, перекладині, опорному стрибку і у вільних вправах.

В тренді Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.