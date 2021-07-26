Немає Верняєва – немає медалі! Українські гімнасти стали передостанніми на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 був відсторонений від змагань через допінг і не зміг поїхати в Токіо. За відсутності Олега нашу команду на Олімпіаді-2020 представляли Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков і Ілля Ковтун. Але поборотися за медалі в такому складі українці не змогли.
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Золоті медалі дісталися команді РОК, срібло у Японії, а бронзу завоювала команда Китаю.
У командному змаганні спортсмени змагаються у вправах на коні, кільцях, паралельних брусах, перекладині, опорному стрибку і у вільних вправах.
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.