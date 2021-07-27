Дискваліфікований за допінг українець Верняєв вітає росіян з медаллю

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не зміг поїхати на Олімпіаду в Токіо через допінг. Зате він знайшов час привітати з медаллю команду, яка загрузла по вуха в допінгових скандалах

Олег Верняєв привітав росіян / Фото: AFP

У понеділок на Олімпіаді в Токіо розігрували медалі в командних змаганнях зі спортивної гімнастики.

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Збірна України стала сьомою, а золоті медалі дісталися команді ОКР. Верняєв одним з перших привітав росіян з медаллю, залишивши коментар на сторінці Давида Білявського.

"Вітаю", написав Верняєв і прикріпив смайлики у вигляді вогню і оплесків.

Нагадаємо, що Олег Верняєв був відсторонений від виступів ще на початку року.

А напередодні старту Олімпіади-2020, коли Олег не потрапив до складу нашої команди, стало відомо, що він погорів на вживанні мельдонію, який раніше став причиною дискваліфікації безлічі російських спортсменів.