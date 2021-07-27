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Олімпіада 2020 в Токіо

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Дискваліфікований за допінг українець Верняєв вітає росіян з медаллю

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 липня, 00:39
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Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не зміг поїхати на Олімпіаду в Токіо через допінг. Зате він знайшов час привітати з медаллю команду, яка загрузла по вуха в допінгових скандалах
Олег Верняєв привітав росіян
Олег Верняєв привітав росіян / Фото: AFP

У понеділок на Олімпіаді в Токіо розігрували медалі в командних змаганнях зі спортивної гімнастики.

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Збірна України стала сьомою, а золоті медалі дісталися команді ОКР. Верняєв одним з перших привітав росіян з медаллю, залишивши коментар на сторінці Давида Білявського.

"Вітаю", написав Верняєв і прикріпив смайлики у вигляді вогню і оплесків.

Нагадаємо, що Олег Верняєв був відсторонений від виступів ще на початку року.

А напередодні старту Олімпіади-2020, коли Олег не потрапив до складу нашої команди, стало відомо, що він погорів на вживанні мельдонію, який раніше став причиною дискваліфікації безлічі російських спортсменів.

"Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі заборонених речовин, але не свідчить про провину спортсмена", – заявив тоді спортсмен, натякаючи на свою невинність.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
8
2
3
13
2
flag США СШАUS
7
3
4
14
3
flag Китай КитайCN
6
5
7
18
4
flag ОКР ОКРROC
4
5
3
12
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
3
3
1
7
6
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
7
flag Австралія АвстраліяAU
2
1
3
6
8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
9
flag Італія ІталіяIT
1
4
4
9
10
flag Франція ФранціяFR
1
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