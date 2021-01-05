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Олімпійський чемпіон Верняєв тимчасово відсторонений від змагань

5 січня, 11:46

Олена Павлова Олена Павлова

Причини дискваліфікації гімнаста поки не розголошуються

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань. Про це повідомляє американська телекомпанія NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG). Раніше Українські спадкоємці Верняєва ударно взяли "золото" і "срібло" чемпіонату Європи.

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Олег Верняєв

Олег Верняєв

Подробиці відсторонення українського спортсмена поки не розголошуються. У Міжнародній федерації гімнастики лише повідомили, що дискваліфікація Верняєва триватиме "до закінчення процедури, яка наразі ще триває".

"До цього моменту FIG не коментуватиме цю процедуру", – заявили в федерації.

Олег Верняєв
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Олег Верняєв / Фото: НОК Украины

Можливо, якраз через відсторонення Верняєв у грудні пропустив чемпіонат Європи, де українські гімнасти вперше в історії взяли "золото" в команді. Тоді головний тренер збірної Геннадій Сартинський пояснив це рішення ушкодженнями спортсмена і навчанням: "По-перше, Олег закінчує дисертацію – йому потрібно захистити її. По-друге, у нього були мікротравми".

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Нагадаємо, що на Олімпіаді-2016 в Ріо Верняєв взяв "золото" на брусах і "срібло" в багатоборстві. Також він чемпіон світу 2014 року на брусах, п'ятиразовий призер ЧС, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор. Олег – єдиний в історії української спортивної гімнастики, хто виграв Кубок світу з багатоборства.

Дивіться виступ Олега Верняєва на брусах

Олег Верняєв на брусах Відео: Instagram
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спортивна гімнастика дискваліфікація олімпійський чемпіон Олег Верняєв відсторонення
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