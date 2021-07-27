Дисквалифицированный за допинг украинец Верняев поздравляет россиян с медалью

В понедельник на Олимпиаде в Токио разыгрывали медали в командных соревнованиях в спортивной гимнастике.
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Сборная Украины стала седьмой, а золотые медали достались команде ОКР. Верняев одним из первых поздравил россиян с медалью, оставив комментарий на странице Давида Белявского.
"Поздравляю", написал Верняев и прикрепил смайлики в виде огня и аплодисментов.
Напомним, что Олег Верняев был отстранен от выступлений еще в начале года.
А накануне старта Олимпиады-2020, когда Олег не попал в состав нашей команды, стало известно, что он погорел на употреблении мельдония, который ранее стал причиной дисквалификации множества российских спортсменов.
"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена", – заявил тогда спортсмен, намекая на свою невиновность.