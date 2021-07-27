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Дисквалифицированный за допинг украинец Верняев поздравляет россиян с медалью

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
27 июля, 00:39
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Олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Олег Верняев не смог поехать на Олимпиаду в Токио из-за допинга. Зато он нашел время поздравить с медалью команду, погрязшую по уши в допинговых скандалах
Олег Верняев поздравляет россиян
Олег Верняев поздравляет россиян / Фото: AFP

В понедельник на Олимпиаде в Токио разыгрывали медали в командных соревнованиях в спортивной гимнастике.

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Сборная Украины стала седьмой, а золотые медали достались команде ОКР. Верняев одним из первых поздравил россиян с медалью, оставив комментарий на странице Давида Белявского.

"Поздравляю", написал Верняев и прикрепил смайлики в виде огня и аплодисментов.

Напомним, что Олег Верняев был отстранен от выступлений еще в начале года.

А накануне старта Олимпиады-2020, когда Олег не попал в состав нашей команды, стало известно, что он погорел на употреблении мельдония, который ранее стал причиной дисквалификации множества российских спортсменов.

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена", – заявил тогда спортсмен, намекая на свою невиновность.

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