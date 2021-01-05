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Олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований

5 января, 11:46

Елена Павлова Елена Павлова

Причины дисквалификации гимнаста пока не разглашаются

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований. Об этом сообщает американская телекомпания NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG). Ранее Украинские наследники Верняева ударно взяли "золото" и "серебро" чемпионата Европы.

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Олег Верняев

Олег Верняев

Подробности отстранения украинского спортсмена пока не разглашаются. В Международной федерации гимнастики лишь сообщили, что дисквалификация Верняева продлится "до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается".

"До этого момента FIG не будет комментировать данную процедуру", – заявили в федерации.

Олег Верняев
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Олег Верняев / Фото: НОК Украины

Возможно, как раз из-за отстранения Верняев в декабре пропустил чемпионат Европы, где украинские гимнасты впервые в истории взяли "золото" в команде. Тогда главный тренер сборной Геннадий Сартинский объяснил это решение повреждениями спортсмена и учебой: "Во-первых, Олег заканчивает диссертацию – ему нужно защитить ее. Во-вторых, у него были микротравмы".

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Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио Верняев взял "золото" на брусьях и "серебро" в многоборье. Также он чемпион мира 2014 года на брусьях, пятикратный призер ЧМ, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. Олег – единственный в истории украинской спортивной гимнастики, кто выиграл Кубок мира по многоборью.

Смотрите выступление Олега Верняева на брусьях

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram
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спортивная гимнастика дисквалификация олимпийский чемпион Олег Верняев отстранение
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