У Верняева "российский" допинг! Наш олимпийский чемпион пропустит Токио и изгнан из спорта на четыре года

Знаменитый украинский гимнаст погорел на мельдонии – Верняев еще попытается доказать свою невиновность, но Игры в Токио точно пройдут уже без него

Верняев погорел на "российском" допинге / Фото: AFP

Олимпийский чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев точно пропустит Игры в Токио, стартующие 23 июля. Более того, знаменитый украинский спортсмен вообще дисквалифицирован на четыре года – за допинг.

Об этом у себя в Facebook сообщил сам Верняев, который с конца прошлого года был временно отстранен от соревнований. Как оказалось, гимнаст погорел на мельдонии, который ранее стал причиной дисквалификации множества российских спортсменов, включая Марию Шарапову.

"В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность"

"В моей жизни сейчас именно такая ситуация"

"Арбитраж GEF (Комитета по этике в гимнастике) принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года"

"Это значит, что на Олимпиаду я не поеду"

"Самый главный вопрос – как запрещенный препарат попал в мой организм?"

"Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме?"

"Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции?"

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена"

"Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки"

"Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано"

"Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS (суде Лозанны)"

"Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам"

"Спасибо за поддержку всем, кто рядом со мной в этот сложный для меня период"

"Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать"

"Уверен, что так будет и сейчас", – заявил Верняев

Олег Верняев

Напомним, ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская добилась оправдательного приговора от чиновников, подозревавших ее у употреблении допинга, хотя вынужденно не могла соревноваться с января этого года.