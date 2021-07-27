Верняеву весело и вне Олимпиады! С какой красоткой отдыхает допинг-грешник

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев из-за положительного теста на мельдоний остался за бортом Игр-2020 в Токио, но гимнасту и в Украине сейчас, похоже, не скучно

Олег Верняев вне Олимпиады / Фото: Instagram

27-летний гимнаст, которого за допинг отлучили от спорта на четыре года, старается не унывать.

Пока партнеры Верняева выступали в командном первенстве в Токио, сам Олег в Украине весело провел время на дне рождения своей подруги – сексапильной модели, мотогонщицы и блогера Анны Бондаренко.

Компания, включавшая именинницу, Верняева и их друзей, отдыхала у бассейна под "Попытку №5" и другие песни.

При этом Анну Бондаренко в ее день рождения поздравили розыгрышем, от которого у нее, похоже, сердце ушло в пятки.

Позже именинница сняла с себя верхнюю одежду, сфотографировавшись в одном бикини в обнимку с Олегом Верняевым.

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При этом сам Верняев в Instagram опубликовал c вечеринки фото с мускулистым тренером под ником "Физрук", предупредив своих недоброжелателей: "Знакомьтесь, это мой друг Ваня, если вы решите обидеть меня, Ваня может обидеть вас. Кстати, мы болеем за два лучших клуба Украины – Шахтер и Динамо".