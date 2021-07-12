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Верняев еще может выступить на Олимпиаде. Все ждут, чем закончится загадочное расследование

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 23:19
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Олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований с января 2021 года. В министерстве спорта жду окончательного решения по спортсмену
Олег Верняев
Олег Верняев / Фото: НОК Украины

11 июля состоялись проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио-2020. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину на летней Олимпиаде представят 158 олимпийцев. Но в списке нет чемпиона Рио-2016 гимнаста Олега Верняева, и министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт не пролил свет на ситуацию. Но оставил надежду.

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В начале января стало известно, что олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики. Однако не уточнялось, в связи с чем проводилось расследование, хотя заподозрили допинг. Ясности в этой истории нет и сейчас. Но есть маленькая надежда увидеть Верняева в Токио.

Министр спорта Вадим Гутцайт
Министр спорта Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

"К сожалению, эта ситуация есть. Мы еще ожидаем окончательного результата. Не буду это комментировать. Есть ли еще шанс? Да, мы надеемся на это", – цитирует Гутцайта tribuna.com

Ранее украинский борец-депутат Жан Беленюк рассказал о завершении карьеры после Олимпиады-2020.

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