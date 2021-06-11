11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Подруга форварда Динамо всього кілька годин була матір'ю-одиначкою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 11:42
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Тенісистка Ольга Янчук оголосила про розставання з Жерсоном Родрігесом, а потім видалила свій пост і зізналася футболісту в коханні
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Кохана лідера київського Динамо Жерсона Родрігеса тенісистка Ольга Янчук залишила два дуже яскравих пости в соцмережах.

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Спочатку Янчук на своїй сторінці в Instagram оголосила про розставання з футболістом.

"Так, зараз я самотня жінка. Ми більше не одне ціле. З моменту нашої зустрічі минуло два чудових роки. Ми були найкращими друзями, коханцями, партнерами. Між нами було багато всього, і це було чудово.

Наші відносини були наповнені любов'ю і емоціями, але в житті немає нічого вічного, і все може завершитися в будь-який момент. Я змінилася, змінилися мої погляди на життя.

Не знаю, що буде далі, але вірю, що ми збережемо батьківські відносини заради нашого сина – Жерсона-молодшого. Дякую тобі за все, що ти для мене зробив, за любов і підтримку. Обіцяю виховати нашого сина в любові до батька", – написала Янчук.

Однак незабаром Ольга видалила публікацію, а потім виставила в Instagram фото з футболістом, і підписала його "Люблю тебе, Жерсон Родрігес".

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