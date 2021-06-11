Подруга форварда Динамо всього кілька годин була матір'ю-одиначкою

Тенісистка Ольга Янчук оголосила про розставання з Жерсоном Родрігесом, а потім видалила свій пост і зізналася футболісту в коханні

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Кохана лідера київського Динамо Жерсона Родрігеса тенісистка Ольга Янчук залишила два дуже яскравих пости в соцмережах.

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Спочатку Янчук на своїй сторінці в Instagram оголосила про розставання з футболістом.

"Так, зараз я самотня жінка. Ми більше не одне ціле. З моменту нашої зустрічі минуло два чудових роки. Ми були найкращими друзями, коханцями, партнерами. Між нами було багато всього, і це було чудово.

Наші відносини були наповнені любов'ю і емоціями, але в житті немає нічого вічного, і все може завершитися в будь-який момент. Я змінилася, змінилися мої погляди на життя.

Не знаю, що буде далі, але вірю, що ми збережемо батьківські відносини заради нашого сина – Жерсона-молодшого. Дякую тобі за все, що ти для мене зробив, за любов і підтримку. Обіцяю виховати нашого сина в любові до батька", – написала Янчук.

Однак незабаром Ольга видалила публікацію, а потім виставила в Instagram фото з футболістом, і підписала його "Люблю тебе, Жерсон Родрігес".