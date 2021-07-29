30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
30 июля 21:00
Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 17:00
Минай --
Колос --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Девушка динамовца повторила голое фото жены игрока Шахтера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
29 июля, 09:44
Копировать ссылку
Украинская теннисистка Ольга Янчук, которая родила ребенка люксембургскому вингеру Динамо Жерсону Родригесу, поделилась с подписчиками очень откровенным снимком
Даша Савина и Ольга Янчук
Даша Савина и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Сексапильная блондинка Ольга Янчук сфотографировалась для Instagram обнаженной, лишь слегка прикрыв свои прелести белыми лепестками.

Читайте также: Верняеву весело и вне Олимпиады! С какой красоткой отдыхает допинг-грешник

Интересно, что в свое время похожей чувственной фотосессией отметилась нынешняя жена защитника Шахтера Валерия Бондаря Даша Савина.

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила Жерсону Родригесу сына, которого назвали Жерсон Джуниор.

Жерсон Родригес и Ольга Янчук
Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

В июне Янчук заявила о расставании с Родригесом, написав: "С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было много всего, и это было прекрасно".

Жерсон Родригес и Ольга Янчук
Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Однако вскоре Ольга удалила ту публикацию, а затем выставила в Instagram фото с футболистом, и подписала его: "Люблю тебя, Жерсон Родригес". Они воссоединились.

Девушка Жерсона Родригеса Ольга Янчук
Девушка Жерсона Родригеса Ольга Янчук / Фото: Instagram

Добавим, что у Жерсона Родригес есть сын от предыдущих отношений.

Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
2
flag США СШАUS
13
14
10
37
3
flag Япония ЯпонияJP
13
4
5
22
4
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
5
flag Австралия АвстралияAU
7
2
10
19
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
6
5
16
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
2
5
11
8
flag Германия ГерманияDE
3
3
5
11
9
flag Франция ФранцияFR
3
3
3
9
10
flag Италия ИталияIT
2
7
9
18
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять