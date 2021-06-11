11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Подруга форварда Динамо всего несколько часов была матерью-одиночкой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 11:42
Копировать ссылку
Теннисистка Ольга Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, а потом удалила свой пост и призналась футболисту в любви
Жерсон Родригес и Ольга Янчук
Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Возлюбленная лидера киевского Динамо Жерсона Родригеса теннисистка Ольга Янчук оставила два очень ярких поста в соцсетях.

Мисс сборная: конкурс на самую красивую девушку Украины – голосуй

Сначала Янчук на своей странице в Instagram объявила о расставании с футболистом.

"Да, сейчас я одинокая женщина. Мы больше не одно целое. С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было много всего, и это было прекрасно.

Наши отношения были наполнены любовью и эмоциями, но в жизни не существует ничего вечного, и все может завершиться в любой момент. Я изменилась, изменились мои взгляды на жизнь.

Не знаю, что будет дальше, но верю, что мы сохраним родительские отношения ради нашего сына – Жерсона-младшего. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал, за любовь и поддержку. Обещаю воспитать нашего сына в любви к отцу", – написала Янчук.

Однако вскоре Ольга удалила публикацию, а затем выставила в Instagram фото с футболистом, и подписала его "Люблю тебя, Жерсон Родригес".

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять