Украинская теннисистка рассказала об отношениях с футболистом "Динамо" и имени сына

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес в 25 лет является отцом уже двоих детей. Правда, от разных матерей. В Украине он завел отношения с теннисисткой Ольгой Янчук. На днях девушка футболиста "Динамо" похвасталась фигурой после родов.

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25-летняя спортсменка рассказала sport.ua о том, чем ее привлек игрок сборной Люксембурга:

"Нас познакомили общие знакомые. В жизни Жерсон точно так же интересен, как и на футбольном поле!.. Я владею английским, французским и португальским языками. Жерсон со временем, думаю, усовершенствует украинский и русский. Поэтому мы друг другу в этом плане помогаем. Сына мы назвали в честь папы, а именно – Жерсон Джуниор. Если выбирать из наших видов спорта, то мы за то, чтобы он стал футболистом.

Также теннисистка, которая была 254-м номером мирового рейтинга, призналась, что со многими футболистами познакомилась на спортивной базе во время реабилитации. В свое время ей приписывали роман с Александром Зинченко, но оба это опровергли.

Недавно футболист "Динамо" "сделал день" работницы киевского ЗАГСа.

Смотрите, как недавно Жерсон получал красную карточку в составе сборной Люксембурга:

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