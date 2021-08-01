31 июля 17:00 Видео
Минай 1
Александрия 0
31 июля 19:30 Видео
Черноморец 0
Днепр-1 3
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 17:00
Минай --
Колос --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Украинская теннисистка зажигает в Буковели: яркая фотосессия Марты в купальнике

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 августа, 11:56
Копировать ссылку
Украинская теннисистка Марта Костюк вынуждена была отказаться от выступления на Олимпиаде в Токио из-за травмы. Но девушка напомнила о себе яркой фотосессией в купальнике
Марат Костюк отдыхает в Буковели
Марат Костюк отдыхает в Буковели / Фото: Instagram

Накануне старта Олимпиады стало известно, что Костюк не сможет выступить в Токио из-за проблем с плечом.

Впрочем, украинка уже приступила к тренировкам в Киеве, а накануне отправилась в Буковель, вероятно, отдохнуть.

Там Марта сфотографировалась на балконе в желтом купальнике, распахнув перед этим халатик. Смотрится ну очень вызывающе! Фото опубликованы в Instagram теннисистки.

Читайте также:

Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
20
14
54
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
12
38
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
9
10
12
31
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
10
6
20
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
4
11
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять