Украинская теннисистка зажигает в Буковели: яркая фотосессия Марты в купальнике

Марат Костюк отдыхает в Буковели / Фото: Instagram
Накануне старта Олимпиады стало известно, что Костюк не сможет выступить в Токио из-за проблем с плечом.
Впрочем, украинка уже приступила к тренировкам в Киеве, а накануне отправилась в Буковель, вероятно, отдохнуть.
Там Марта сфотографировалась на балконе в желтом купальнике, распахнув перед этим халатик. Смотрится ну очень вызывающе! Фото опубликованы в Instagram теннисистки.
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