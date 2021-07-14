Звезда украинского тенниса пропустит Олимпиаду

Победительницу юниорского Australian Open Марту Костюк продолжает беспокоить плечо. Таким образом в паре с Элиной Свитолиной в Токио ее заменит Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Марта Костюк / Фото: Reuters

19-летняя звезда украинского тенниса Марта Костюк пропустит Олимпиаду в Токио. Победительница юниорского Australian Open-2017 не выступит в Японии из-за травмы плеча.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Напомним, что на недавнем Уимблдоне Марта Костюк выбыла из борьбы уже во втором раунде – как раз из-за проблем с плечом и бедром, которые, увы, продолжают беспокоить киевлянку.

В Токио Костюк могла выступить не только в одиночном, но и в парном разряде вместе с Элиной Свитолиной. Теперь первая ракетка Украины будет заявлена в парной сетке Олимпиады вместе с Даяной Ястремской. На Игры также квалифицировались Людмила и Надежда Киченок.

Марта Костюк / Фото: YouTube

Марта Костюк / Фото: Instagram

Марта Костюк / Фото: Instagram

Теннисный турнир в рамках Олимпиады-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа. Пропустит его и Роджер Федерер, у которого болит колено.

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Ранее мы писали, что Игры в Токио точно пропустит Олег Верняев. Наш гимнаст за мельдоний получил четыре года дисквалификации.