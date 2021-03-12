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Суцільна ромашка: Серена Вільямс показала, як проводить зиму

12 березня, 10:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тенісистка знялася в обтягуючому комбінезоні

Одна з кращих тенісисток в історії Серена Вільямс, в перерві між змаганнями, закидає своїх шанувальників в Instagram яскравими фото. Напередодні Серена постала в образі Жінки-кішки. Тепер наряд спортсменки куди веселіше.

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Вільямс позує в облягаючому комбінезоні з ромашками. "Як ми проводимо зими у Флориді", – підписала знімок в Instagram Серена.

Нагадаємо, що Серена Вільямс – переможниця 23-х турнірів "Великого шолома" і чотириразова олімпійська чемпіонка. Довгий час вона займала перше місце в рейтингу WTA.

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На Відкритому чемпіонаті Австралії-2021 Серена Вільямс дійшла до півфіналу, де програла Наомі Осаці в двох сетах з рахунком 3:6, 4:6, а потім розплакалася. А японська тенісистка стала переможницею Australian Open. На цей момент Вільямс займає 7-й рядок рейтингу WTA.

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