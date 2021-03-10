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Жінка-кішка у вогні: Серена приголомшила фото в обтягуючому комбінезоні

10 березня, 11:01

Олена Павлова Олена Павлова

Американську тенісистку порівняли з героїнею популярних коміксів

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс захопила своїх передплатників в Instagram шикарним фото в обтягуючому чорному комбінезоні і на підборах.

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Багато підписників Серени вважають, що 23-кратна переможниця турнірів "Великого шолома" могла б стати героїнею коміксів по "Жінку-кішку". Мовляв, схожість з персонажем історій про Бетмена просто вражаюча. І ставили біля коментарів вогонь.

Нагадаємо, що Серена Вільямс – також чотириразова олімпійська чемпіонка і колишня перша ракетка світу. Американка дуже хоче, але поки не зможе встановити рекорд за кількістю перемог на турнірах "Великого шолома". У Вільямс зараз 23 трофея, і вона поступається тільки Маргарет Сміт-Корт – 24.

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На Відкритому чемпіонаті Австралії-2021 Серена Вільямс дійшла до півфіналу, де програла Наомі Осаців двох сетах з рахунком 3:6, 4:6, а потім розплакалася. А японська тенісистка стала переможницею Australian Open. На цей момент Вільямс займає 7-й рядок рейтингу WTA.

Раніше ми показували, як як Серена Вільямс відірвалася на корті.

Танець Серени Вільямс на тренуванні Відео: Instagram

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