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"З мене досить": легендарна Серена плакала перед пресою, не потрапивши до фіналу "шолома"

18 лютого, 09:29

Олена Павлова Олена Павлова

Наомі Осака вчетверте вийшла до фіналу мейджора, а попередні три вона виграла

Третя ракетка світу Наомі Осака виграла у Серени Вільямс матч 1/2 фіналу Australian Open-2021 і вибила легендарну американку з турніру – 6:3, 6:4. І Серена поки не зможе встановити рекорд за кількістю перемог на турнірах "Великого шолома". У Вільямс 23 трофеї, і вона поступається тільки Маргарет Сміт-Корт – 24.

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У першому сеті Осака поступалася з рахунком 0:2 і була за крок від 0:3. Однак після цього японка зібралася і виграла у досвідченої Серени вісім з дев'яти наступних геймів і залишила за собою сет – 6:3.

У другому сеті напружена боротьба тривала до рахунку 4:4, а потім Осаку дуже виручила перша подача, тоді як Вільямс допустила занадто багато помилок. У чому сама зізналася після поєдинку:

"Я б не сказала, що нервувалася, ні. Різницю в сьогоднішньому матчі становили помилки. Якщо чесно, у мене були можливості перемогти, я могла лідирувати і 5:0. Просто я допустила дуже багато помилок..."

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Серена Вільямс
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Серена Вільямс / Фото: Reuters

На запитання журналіста про те, що могло стати причиною такої кількості помилок, Вільямс відповіла: "Я не знаю, з мене досить". Після чого Серена заплакала і покинула пресрум.

Серена Вільямс

Серена Вільямс / Фото: Reuters

У свою чергу Осака здобула 20-ту перемогу поспіль. Вона не програє з березня 2020-го. Японка вчетверте вийшла до фіналу турніру "Великого шолома". І попередні три вона виграла. У фіналі Осака гратиме проти американки Дженніфер Бреді, яка пройшла чешку Кароліну Мухову, – 6:4, 3:6, 6:4.

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Раніше ми розповідали, як Серена Вільямс відірвалася на корті.

Танець Серени Вільямс на тренуванні Відео: Instagram

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Серена Вільямс Australian Open напівфінал Наомі Осака
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