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12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Кривдниця Світоліної виграла Ролан Гаррос, здолавши росіянку

Олег Люлька Олег Люлька
12 червня, 19:20
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Ще дев'ять місяців тому чешки Барбори Крейчіковой не було навіть в сотні найкращих тенісисток світу, а сьогодні вона стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції
Героїня Гарроса-2021 Барбора Крейчикова
Героїня Гарроса-2021 Барбора Крейчикова / Фото: Reuters

Переможницею Відкритого чемпіонату Франції з тенісу стала чешка Барбора Крейчикова. У фіналі Ролан Гаррос 33-тя ракетка WTA обіграла 32-у, росіянку Анастасію Павлюченкову, з рахунком 6:1, 2:6, 6:4.

Ця перемога принесла Крейчиковій 1 400 000 євро призових.

Нагадаємо, саме Крейчиковій в 1/16 фіналу поступилася найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.

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Відзначимо, що 25-річна Барбора Крейчикова стала лише другою представницею Чехії, яка виграла Ролан Гаррос у Відкритій ері. Перший успіх датований 1981 роком, коли титул в одиночному розряді здобула Гана Мандлікова.

Цікаво, що ще дев'ять місяців тому Крейчикової не було в ТОП-100 в одиночному розряді. Перемога в Парижі стала першим "шоломом" в кар'єрі Барбори і всього лише другим особистим титулом після виграшу раніше в 2021 році турніру в Страсбурзі.

Раніше найкращий український тенісист наїхав на УЄФА. Сергія Стаховського обурила заборона УЄФА на використання слогану "Героям слава!" на футболках збірної України під час Євро-2020.

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