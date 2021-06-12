Кривдниця Світоліної виграла Ролан Гаррос, здолавши росіянку

Переможницею Відкритого чемпіонату Франції з тенісу стала чешка Барбора Крейчикова. У фіналі Ролан Гаррос 33-тя ракетка WTA обіграла 32-у, росіянку Анастасію Павлюченкову, з рахунком 6:1, 2:6, 6:4.
Ця перемога принесла Крейчиковій 1 400 000 євро призових.
Нагадаємо, саме Крейчиковій в 1/16 фіналу поступилася найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.
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Відзначимо, що 25-річна Барбора Крейчикова стала лише другою представницею Чехії, яка виграла Ролан Гаррос у Відкритій ері. Перший успіх датований 1981 роком, коли титул в одиночному розряді здобула Гана Мандлікова.
Цікаво, що ще дев'ять місяців тому Крейчикової не було в ТОП-100 в одиночному розряді. Перемога в Парижі стала першим "шоломом" в кар'єрі Барбори і всього лише другим особистим титулом після виграшу раніше в 2021 році турніру в Страсбурзі.
Раніше найкращий український тенісист наїхав на УЄФА. Сергія Стаховського обурила заборона УЄФА на використання слогану "Героям слава!" на футболках збірної України під час Євро-2020.