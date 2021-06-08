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Остання українка з боями залишає Ролан Гаррос

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
8 червня, 00:01
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18-річна Марта Костюк чинила спротив минулорічній переможниці, полячці Ізі Швентек, але все ж поступилася на грунтовому корті Парижа в двох сетах
/ Фото: REUTERS

У понеділок близько півночі за київським часом на Відкритому чемпіонаті Франції зіграла остання українка. Перед цим Костюк рознесла росіянку і вийшла в 1/8 Ролан Гаррос. Тепер же Марта Костюк (№81 у світовому рейтингу) не змогла пройти 20-річну Ігу Швентек (№9).

Дівчата продемонстрували агресивну й різноманітну гру. Киянка практично ні в чому не поступалася переможниці турніру 2020 року. А часом просто вражала своїми діями.

Однак за рахунку 3:3 Швентек додала, а Костюк не змогла відповісти стабільністю й упустила першу партію – 3:6. У другому сеті Іга зробила брейк, але Марта його відіграла – і на табло знову світилося 3:3. Незабаром юна киянка ще раз віддала свою подачу, чим і скористалася суперниця – 6:4.

Польська тенісистка не стримувала своїх емоцій від виходу до чвертьфіналу.

За потрапляння в число 16 найкращих учасниць турніру "Великого шолома" Костюк отримала 170 тисяч євро. А ось Швентек поповнила свій рахунок уже на 255 тисяч.

Напередодні Федерер, який потрапив в пах нареченому Світоліної, знявся з "Гарроса".

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